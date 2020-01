Sospiro di sollievo della Juventus per Alex Sandro, resta in dubbio per Napoli

Ieri sera, intorno al minuto 21, il terzino della Juventus Alex Sandro lascia il campo durante la sfida interna contro il Parma. Il sito del club ha diramato un comunicato che esclude fratture per il giocatore brasiliano, ma resta in dubbio per domenica sera contro il Napoli. Sospiro di sollievo in casa Juventus riguardo alle condizioni di Alex Sandro, sostituito nel primo tempo del posticipo di ieri contro il Parma a causa di un problema al costato. Come comunicato dal club bianconero in una nota ufficiale, il terzino brasiliano “è stato sottoposto oggi presso il J|Medical a un controllo radiologico all’emicostato destro che ha escluso la presenza di fratture costali.

La Redazione