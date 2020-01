MERCATO – Per il dopo-Callejon Politano ma non solo

Il rendimento non brillante di Callejon di questa stagione, certificato dal gol sbagliato clamorosamente contro la Fiorentina, fa sì che il Napoli si guarda intorno per cercare per il presente ma anche per il futuro il suo erede. Il CdS parla sempre di Matteo Politano, ma quest’ultimo continua a pensare alla Roma come prima scelta, ma non scarterebbe il club azzurro. Un altro calciatore nelle mire di Giuntoli sarebbe quello di Edera del Torino, potrebbe entrare in uno scambio con Younes. Il laterale tedesco ex Ajax è contento del fatto che la società granata stia mostrando così tanto interesse.

La Redazione