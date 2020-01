ATTACCO – Dubbio Lozano-Callejon per il match contro la Lazio

Per l’attacco da mandare in campo contro la Lazio, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico Gennaro Gattuso ha un dubbio da sciogliere e sul lato destro. Secondo il CdS, uno tra Callejon e Lozano, per affiancare Milik e Insigne da mandare in campo contro la squadra di Simone Inzaghi. La sensazione è che il messicano possa avere una chance rispetto allo spagnolo che non è al massimo e visto l’errore contro la Fiorentina.

