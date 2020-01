Assemblea di Lega, la prima di Dal Pino: il nodo dei diritti tv

Oggi prima assemblea di Lega per il neo presidente Paolo Dal Pino. Illustrerà ai club i suoi programmi e verrà fatto il punto sull’evoluzione del bando per la vendita ai broadcaster e sul negoziato parallelo con Mediapro per la realizzazione del canale tematico. Il nuovo presidente ha in agenda, assieme all’ad De Siervo, una serie di appuntamenti conoscitivi con i potenziali acquirenti. Non solo gli attuali licenziatari, Sky e Dazn, ma anche le piattaforme Ott, e gli spagnoli di Mediapro, attesi domani a Milano.

Fonte: CdS