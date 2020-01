SERIE A FEMMINILE – Successo in rimonta del Milan contro l’A.s. Roma

Nel posticipo della prima giornata di ritorno di serie A femminile l’A.c. Milan di Maurizio Ganz, riscatta la sconfitta interna contro l’Empoli Ladies, battendo in rimonta l’A.s. Roma di Betty Bavagnoli. Eppure le giallorosse passano per 0-2 con la doppietta tra primo e secondo tempo di Thomas. La compagine rossonera però non si arrende ed effettua la rimonta con le due reti della neo arrivata Thorvaldsdottir e di Jane. Ecco il tabellino della sfida.

MILAN-ROMA 3-2

MILAN (4-3-3): Korenčiová; Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini (46’st Žigić); Čonč, Jane, Heroum; Giacinti, Begič (47’st Carissimi), Thorvaldsdottir. A disp.: Piazza; Mendes, Vitale; Capelli, Mauri; Salvatori Rinaldi, Tamborini. All.: Ganz.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Erzen, Swaby (17’st Ekroth), Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Giugliano (15′ Hegherberg), Andressa (35’st Greggi); Bonfantini, Thomas, Serturini. A disp.: Pipitone; Ciccotti, Cunsolo; Coluccini, Soffia; Thestrup. All.: Bavagnoli.

Arbitro: Turrini di Firenze.

Gol: 20′ e 4’st Thomas (R), 25’st e 44’st Thorvaldsdottir (M), 33’st Jane (M).

Ammonite: 12’st Hegerberg (R), 49’st Giacinti (M).

Fonte: foto acmilan.com