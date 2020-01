Napoli/Fiorentina: i top e i flop della difesa azzurra

Gli attaccanti hanno difficoltà ad andare in rete, il centrocampo non filtra e la difesa racchiude, con numeri impietosi, il dramma (sportivo) conseguente a tutto ciò. Ieri, con la Fiorentina, i difensori azzurri..

6 HYSAJ

Parte a destra dove se la cava con sufficienza sui pochi palloni che transitano, poi viene spostato sulla corsia opposta dove deve mettersi sulle tracce di un Lirola scatenato: lo tiene a bada e si concede anche qualche piacevole scampagnata nella metà campo della Fiorentina. Peccato per i cross imprecisi.

5,5 MANOLAS

Ultimo baluardo difensivo, può ben poco per aiutare il resto della baracca. Almeno ci mette impegno e posizione. Tiene a bada Cutrone, che col fisico non ci scherza, e vince tutti gli uno contro uno della serata. Bottino niente male, certo, ma non può certo bastare per evitare l’ennesimo ko.

5 DI LORENZO

Uscita tardiva su Chiesa in occasione del gol. In realtà potrebbe fare ben poco, ma non ci mette nemmeno una pezza per chiudergli un minimo lo specchio della porta. Che non sia un centrale lo si capisce lontano un miglio, da metà primo tempo Gattuso lo riparta a destra e almeno mette un cross per Llorente.

4 LUPERTO

In affanno sulle sgasate di Lirola. Lo spagnolo lo sorpassa approfittando del fatto che Luperto è un centrale adattato a fare il terzino. Si perde Benassi sul gol del vantaggio della Fiorentina consentendogli di servire un pallone comodo a Chiesa. Gattuso lo sposta al centro a metà primo tempo per evitare il peggio.