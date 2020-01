Garlando: “Problemi ambientali a Napoli, sulla Nazionale invece…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Arrigo Sacchi è sempre in contatto con Ancelotti, ha seguito la sua avventura e gli dispiace che sia andata male, ma è contento per Rino. Il Napoli è in una situazione difficile, c’è stata un’inerzia mentale e quest’anno è venuto tutto fuori, sommati a tutti i problemi ambientali. L’anno scorso siamo stati derisi per tutto l’anno del Napoli al 5° posto, prevedevamo questi problemi. In Italia abbiamo un discorso terzini drammatico, Emerson non sta giocando, Spinazzola vediamo cos’è successo, Di Lorenzo sta facendo il centrale. Insigne doveva andare via da Napoli, ma è una scelta difficile. L’uomo dell’Europeo? Pellegrini. Tra Immobile e Belotti, dico Belotti perché gioca di più per la squadra”.