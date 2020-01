A Radio Sportiva parla il giornalista Enzo Bucchioni: “Pensavo che Gattuso avesse chiesto durante la trattativa la pacificazione tra squadra e dirigenza ma non è successo. Non ce l’ha fatta Ancelotti, non poteva farcela neppure lui. Non è colpa sua ma ha sbagliato ad accettare la panchina del Napoli. De Laurentiis? Doveva rifondare la squadra e costruirla seguendo le idee di Ancelotti. Adesso si è incartato e non sa come uscirne. I giocatori hanno il coltello dalla parte del manico”