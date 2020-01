RISULTATI PRIMO TEMPO SERIE B – Avanti Juve Stabia e Livorno

Dopo il pareggio di ieri tra Frosinone e Pordenone per 2-2, oggi si giocano 4 partite in serie B e il 2020, almeno nella prima frazione partono bene per Juve Stabia e Livorno. Le “vespe” sono avanti 1-0 contro l’Empoli, dove sta giocando Tutino. I toscani invece avanti per 3-1 contro la Virtus Entella. Pari per il momento Trapani-Ascoli (1-1), Cremonese-Venezia 0-0

Cremonese 0 – 0 Venezia (0 – 0)

Intervallo Juve Stabia 1 – 0 Empoli (1 – 0)

Intervallo Livorno 3 – 1 Entella (3 – 1)