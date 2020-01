Il Napoli va incontro al Tour de Force tra Serie A, Coppa Italia e Champions

CONDIZIONE E CONCORRENZA

Sarà importante per Fabian Ruiz ritrovare la migliore condizione atletica e quella mentale per tornare al top. E con l’arrivo di Demme e Lobotka adesso è aumentata la concorrenza. Gattuso ha un maggiore numero di soluzioni. Per Fabian Ruiz potrà essere uno stimolo in più per guadagnarsi il posto visto che l’allenatore da playmaker potrà contare sui due nuovi acquisti di gennaio e da mezzali, oltre che sullo spagnolo, anche su Zielinski, Allan e Elmas. Per gli azzurri comincia adesso un altro tour de force con le tre partite consecutive al San Paolo in una settimana con Fiorentina, Lazio e Juventus.

A febbraio poi ci sarà anche l’ottavo di Champions al San Paolo contro il Barcellona: due mesi pieni di impegni fino alla prossima sosta di campionato di fine marzo. Fabian Ruiz adesso avrò l’opportunità di cambiare volto alla stagione a cominciare dalla sfida contro i viola di Iachini reduci da due successi consecutivi con Spal e Atalanta. Fonte: Il Mattino