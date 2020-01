Serie A – Formazioni Ufficiali Lazio-Samp: Le scelte di Inzaghi e Ranieri

La Lazio cerca la vittoria per portarsi momentaneamente a -1 dall’Inter seconda. Inzaghi si affida alla coppia Caicedo-Immobile visto che Correa non ha recuperato (in panchina). Mentre la Samp sedicesima vuole il colpaccio per risalire la china col “romanista” Ranieri. Il tecnico blucerchiato lascia inizialmente Qualgiarella n panchina schierando Caprari-Gabbiadini in attacco.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony, Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Felipe, Djavan Anderson, Bastos, Berisha, Parolo, Minala, Correa, Andre Anderson, Adakanye. Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru, Vieira, Thorsby, Linetty, Jankto, Caprari, Gabbiadini. A disposizione: Seculin, Falcone, Regini, Rocha, Augello, Maroni, Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Lèris, Quagliarella, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Chiffi.