Martino:”Fiorentina piena di entusiasmo,Cutrone arma in più”

Le parole del giornalista Carmine Martino ,in vista della sfida del Napoli contro la Fiorentina:

“Credo che la vittoria in Coppa Italia contro l’Atlanta sia un segnale importante e da non sottovalutare,perchè adesso la Fiorentina è una squadra compatta e piena di entusiasmo.Il Napoli si troverà una squadra a tratti ben chiusa ma pronta a ripartire e far male con giocatori come Chiesa e Cutrone ,bravi nel contropiede”.