Domenica 26 Gennaio alle ore 20,45 allo stadio San Paolo si giocherà la tanto attesa sfida tra i padroni di casa del Napoli e la Juventus degli ex Sarri e Higuain. In vista della gara occhio ai diffidati: per gli azzurri il centrocampista Elmas, per i banconeri invece Cuadrado, con un giallo salterebbero la gara di Fuorigrotta.

La Redazione