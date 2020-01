Ciarravano: “Eriksen può giocare ovunque, ma su Dybala lo United”

Il giornalista di Sky Sport, Paolo Ciarravano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Young ha dato tanto al Manchester United, c’è un leggero senso di colpa per averlo oggettivamente trascurato, impiegato poco in questi anni. E’ duttile, gioca su entrambe le fasce, nato come attaccante esterno da 4-2-3-1 ed ha trovato una buona dimensione con questo ruolo. Da qualche tempo il Manchester United ha deciso di puntare sui tanti giovani promettenti del proprio vivaio. In quel ruolo si sta facendo largo un giocatore come Williams, è un cambio di filosofia: un giocatore di 35 anni non trova posto in questo Manchester che costruisce per il futuro. Eriksen? Al di là di quello che può dare all’Inter, se si dovesse concludere l’operazione, credo che il Tottenham sia molto forte, più di quanto visto in Inghilterra. Collocabile in tutte le posizioni e tutti i moduli possibili. Mourinho lo impiegherà molto di più. Eriksen dà qualità alla manovra e farà bene a Conte. Prossimo giocatore dalla Serie A alla Premier League? Dybala. A Manchester si stanno mangiando le mani”.