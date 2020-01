Laudisa sul mercato: “Su Mertens c’è la Roma, mentre Callejon…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Mi auguro che gli acquisti dell’Inter facciano impazzire gli avversari, oggi Young ha fatto le visite mediche, c’è questa stucchevole trattativa Politano-Spinazzola e poi c’è quest’avviata trattativa con Eriksen. Da non dimenticare Giroud. Eriksen è in scadenza di contratto, dal 1° febbraio potrebbe essere contrattualizzato anche a parametro 0. Il giocatore vuole tornare ad essere protagonista e l’Inter ha fatto un’offerta sostanziosa. Milan deve sfoltire un po’ la squadra, deve risparmiare un po’ di soldi: in uscita Rodriguez, Biglia, Suso e Paquetà, ma c’è un problema di offerte. Vecino e Lazaro in uscita? Credo di sì, Vecino in particolare chiede più minutaggio, ma con l’arrivo di Eriksen non credo arriveranno. Napoli? Alcune voci dicono di Mertens a Roma, per Callejon non si hanno notizie di trasferimenti a breve. Con questi presupposti, la campagna acquisti del Napoli è terminata”.