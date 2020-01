Milik: “Stiamo migliorando il nostro gioco, adesso dobbiamo vincere!”

Si ripartirà da Milik domani con la Fiorentina. Il bomber polacco è carico al punto giusto e vorrebbe tornare a lasciare il segno al San Paolo: «Il nostro obiettivo è recuperare punti in campionato – conferma ai microfoni della radio Ufficiale Napoli – stiamo migliorando il nostro gioco e adesso ci vogliono lavoro e pazienza. Vogliamo vincere sabato al San Paolo». «Sì, c’è ancora tanto lavoro da fare. Abbiamo cambiato modulo passando dal 4-4-2 al 4-3-3: ci sono movimenti diversi e ci vuole tempo per capirli. Siamo già migliorati in tante cose, come l’uscita da dietro, e dobbiamo farlo anche in attacco, sulle finalizzazioni. Il vero Milik? Sono felice per i miei numeri (7 centri in campionato e 3 in Champions), ma non per quello che facciamo come squadra. Siamo troppo in basso in classifica, vogliamo tornare in alto. Con la Fiorentina servono assolutamente i tre punti». Restano ancora obiettivi da inseguire: «Sarà difficile vincere la Champions, ci aspetta il Barcellona. Ma abbiamo il campionato e la Coppa Italia. Se c’è la possibilità di conquistare qualcosa dobbiamo farlo assolutamente».

Fonte: CdS