Younes, ci sono Torino e Parma, ma lui aspira alla cessione definitiva

In casa Napoli si valuta il destino, o meglio, il futuro di Amin Younes. Il calciatore, sia con Ancelotti, sia con Gattuso, non è riuscito a trovare spazio e continuità. Il Torino lo avrebbe individuato quale sostituto del partente Iago Falque e ci sono stati contatti, per questo, tra Giuntoli e Bava, ds dei granata. Alla porta del tedesco ha bussato anche il Parma, ma pare che Younes non sia molto attratto da queste due possibili soluzioni. Il Napoli pensa per lui ad un prestito, intorno ai 1,5 milioni, in una formula in cui potrebbe essere inserito anche il diritto di riscatto, ma l’esterno aspira ad una cessione in via definitiva, magari in Bundesliga, o anche in Turchia. Si attendono sviluppi, ma ciò che appare probabile, comunque, è che il suo futuro sarà lontano da Napoli.