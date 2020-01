Il Napoli sta per chiudere per Rrahmani: Atteso per le visite mediche

Il Napoli dopo gli acquisti di Demme e Lobotka vuole continuare a rinforzare la rosa. Il ds Giuntoli è pronto a chiudere l’operazione Rrahmani dal Verona per circa 14 milioni di euro. Mentre al calciatore dovrebbe andare un quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Rrahmani resterà comunque in prestito fino al termine della stagione in corso al Verona. Per domani sono previste le visite mediche a Villa Stuart e la firma sul contratto che lo legherà alla società di Aurelio De Laurentiis.