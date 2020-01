Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato alle ore 20,45 al San Paolo tra il Napoli e la Fiorentina di Iachini. Si è iniziato con la fase di attivazione, poi si è proseguito con il posizionamento a livello tecnico-tattico e percorsi tecnici. Infine lavoro finalizzato alla velocità con chiusura con partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Koulibaly, Ghoulam e Mertens, terapie per Maksimovic e Meret, il portiere poi ha svolto lavoro in campo.

La Redazione