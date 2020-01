La nuova vita di Di Lorenzo lo ha reso indispensabile

NAPOLI

L’emergenza è diventata convenienza. Il 22 dicembre, giorno della prima vittoria di Gattuso sulla panchina del Napoli, in occasione della trasferta contro il Sassuolo, Luperto lascia il campo nell’intervallo. Al suo posto entra Hysaj, al fianco di Manolas si sistema Di Lorenzo per la doppia assenza di Koulibaly e Maksimovic. Il terzino diventa centrale e dopo un mese non s’è ancora spostato. Ha giocato in quella posizione anche contro Inter, Lazio e Perugia e, salvo sorprese, potrebbe essere confermato anche sabato contro la Fiorentina. Tutto dipenderà dalle condizioni di Luperto che ha saltato la partita di martedì per un attacco influenzale. Una nuova vita, per Di Lorenzo, ma con ritorno al passato: lui nasce difensore, esplode da terzino destro, impara a far tutto e l’arte della duttilità è oggi la sua forza, la peculiarità che lo ha reso indispensabile, jolly utile in qualsiasi posizione del campo. Fonte: Il Roma