Longhi:”Demme come Gattuso.Lobotka ottimo mediano”

Queste sono le parole del giornalista Bruno Longhi sui nuovi acquisti del Napoli e sul modulo migliore per mister Gattuso:”

“Con i nuovi arrivi il centrocampo azzurro è molto numeroso e questo porta una sana competizione interna per far meglio.In Demme vedo delle caratteristiche simili a Gattuso,tanta quantità e grinta.Mentre Lobotka un buon mediano per impostare il gioco .Molto probabile una formazione col 4-3-3 ,bisogna vedere come metterli in campo adesso,sperando che gli ultimi arrivati possano dare una mano al gioco del Napoli per far bene e risalire in classifica”.