Auriemma: “James? Ha fatto bene ADL a non accettare il compromesso”

Durante la trasmissione di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma è stato interrogato da un ascoltatore in merito alla questione James Rodriguez, alla mancata possibilità del colombiano di vestire l’azzurro benchè fortemente voluto da Ancelotti:

“James? Ha giocato 400 minuti, ma di cosa parliamo? Parliamo di calcio, non delle figurine, sono 4 anni che non è più James e dovevamo mettercelo noi sullo stomaco? Ha fatto bene ADL a non accettare questo compromesso. James, il Napoli voleva prenderlo solo per un anno in prestito, ora è diventato un peso e non ha mai avuto intenzione di venire a Napoli. Dobbiamo renderci conto che i calciatori di nome sono loro che devono sceglierti”