Coppa Italia,Ottavi Parma-Roma: Pellegrini trascina i giallorossi ai quarti!

Prima occasione per i giallorossi per passare in vantaggio con Perotti servito da Under,ma Colombi è tempestivo ad intercettare.Risponde il Parma con il tentativo di Cornelius ma il numero uno giallorosso blocca senza problem i.Kalinic prova a sloccare la gara piazzando il pallone ma la difesa fa muro.Ancora Roma ,stavolta con il colpo di testa di Mancini che esce fuori .Nella ripresa Perotti ad un passo dal gol con il pallone che va sopra la traversa.Analoga occasione per il Parma che con Kukca ,servito da Inglese calcia di poco sopra la traversa.Ma è la Roma che subito dopo trova il vantaggio con Pellegrini.Il centrocampista servito da Kalinic fredda il portiere gialloblu.Rispondono i padroni di casa con una conclusione di Inglese,ma Pau Lopez blocca.Ospiti avanti con Kalinic che lascia partire una bella conclusione che trova un grande Colombi a neutralizzare.La Roma trova il raddoppio su rigore ,per fallo di mano di Barilla.Dal dischetto Pellegrini non sbaglia.Parma ormai ha accusato il colpo ed è ancora per gli ospiti l’opportunità di segnare.Stavolta è Kluivert che mira all’incrocio,ma un super intervento manda la palla in corner.Dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio.Roma ai quarti.

PARMA (4-3-2-1): Colombi; Laurini (64′ Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella (70′ Kulusevski), Barillà; Siligardi, Kurtic; Cornelius (46′ Inglese). All. D’Aversa

ROMA (3-4-3): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Florenzi (79′ Bruno Peres), Diawara, Pellegrini (85′ Veretout), Kolarov; Ünder, Kalinic, Perotti (70′ Kluivert). All. Fonseca

Ammoniti: Laurini (P), Ünder (R), Dermaku (P), Pellegrini (R)