Fontana:”Amrabat è attirato anche da altre richieste”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport:

“Tra Verona e Napoli intesa trovata prima di Natale per Amrabat. Siamo entrati in un intrigo internazionale perché va bene l’accordo tra le società, ma Amrabat è attirato anche da altre richieste. A livello economico ci siamo, ma si parla di durata del contratto e di clausola rescissoria e nel frattempo sono stati sondati nuovi club, in particolare l’Inter che ha un rapporto ferreo con il Verona con un incontro due giorni fa e c’è anche l’interessamento della Fiorentina. Continuo a ritenere che il Napoli ha un vantaggio, ma nella zona dei rilanci e corsa a chi offre di più, e con il fatto che Amrabat ha un’ampia famiglia di entourage, tutto può essere. Amrabat è un tutto campista, gli manca una cosa: il tiro in porta. D’altro canto tutto è migliorabile. Anche Jorginho è stato un meraviglioso giocatore, senza tiro in porta, ma non gli ha impedito di diventare uno dei più importanti in Europa. Ho un piccolo dubbio: questo Verona ha giocatori di sistema, come l’Atalanta. Se portati al di fuori, potrebbe avere difficoltà? Juric ha fatto molto bene a Verona, per il passato al Genoa è difficile dare una valutazione, ma a Verona farebbero carte false per continuare con lui”.