ESCLUSIVA – G. Ciotola (dir. New Team San Giov.): “Napoli-Fiorentina? La gara per iniziare a risalire”

Lunedì sera a Radio Nuova Vomero, nel corso del programma “Calcio Sprint”, condotto da Pino e Alessandro Sacco è intervenuto Gennaro Ciotola. “Dal 2013 è nata la New Team San Giovanni, da quest’anno c’è stata la fusione, io sono il direttore e il presidente è Ciro Formisano. Sul rendimento delle squadre ci sono gli Under 14 e 16 prime in classifica, bene anche le categorie minori, però nel complesso siamo soddisfatti. Il Cagliari? Io faccio parte dello scouting e se analizziamo il campionato Primavera fino ad ora il rendimento è davvero ottimo, merito anche del club che ha creato delle meravigliose strutture. Sul Napoli di Gattuso c’è indubbiamente stato un cambio nella mentalità e continuità sul piano del gioco, purtroppo mancano i risultati, ma la strada intrapresa è quella giusta. Con la Fiorentina mi auguro che si inverta la rotta, anche sul piano della buona sorte, certo se si dovesse giocare come contro la Lazio nel secondo tempo, allora i tre punti non sfuggiranno”.

La Redazione