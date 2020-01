Tonelli si allontana dalla Samp: ADL vuole “l’obbligo”

Nel mercato in uscita degli azzurri c’è il difensore Lorenzo Tonelli. Stando alle notizie degli ultimi giorni, sembrava che la prossima destinazione fosse quella di Genova sponda blucerchiata, ma da quanto riportato dalle pagine odierne de La Repubblica, la pista si starebbe raffreddando. Il giocatore non ha trovato spazio in questa stagione ed interessa sempre alla Sampdoria, che ha lasciato andare Murillo al Celta Vigo, ma il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vorrebbe inserire nel contratto un obbligo di riscatto da parte della Sampdoria e non un semplice diritto. Il problema è che su queste basi l’affare sembra destinato non solo a non concludersi ma addirittura a tramontare definitivamente. Non è escluso dunque che Tonelli possa essere ceduto altrove.