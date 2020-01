ESCLUSIVA – P. Pinelli (Mediaset): “Il Napoli deve ritrovare la giusta serenità. Buon lavoro di Gattuso”

Lunedì sera a Radio Nuova Vomero, nel corso del programma “Calcio Sprint”, condotto da Pino e Alessandro Sacco è intervenuto il collega di Mediaset Pietro Pinelli. “La Lazio di questo inizio 2020 sta ancora assorbendo i carichi di lavoro fatti in inverno ed è per questo che non è ancora brillante. Detto questo è una squadra quella di Simone Inzaghi cinica al momento giusto, ma al tempo stesso è matura per vincere partite come quelle contro Brescia e Napoli. Gattuso? Sicuramente si vede già a tratti il suo lavoro, a livello di compattezza e di palleggio, ma è ancora una squadra che gioca con poca serenità. Quando commetti errori come contro Inter e Lazio, manca quella tranquillità per fare le giocate che tu sai fare. Quando si arriverà a questo stato d’animo allora si vedrà definitivamente il lavoro del mister. A Zaniolo e Demiral auguro ad entrambi una pronta guarigione, rischiamo di perderli per l’Europeo”.

La Redazione