Pazienza: “L’ultimo Napoli che ho visto era concreto e ha voglia di ripartire”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Michele Pazienza, ex Napoli: “Da quello che ho visto Demme e Lobotka sono giocatori dinamici che possono ricoprire i giusti ruoli e che porteranno qualcosa al Napoli. Demme è l’ex capitano di una squadra importante e dal punto di vista dell’esperienza porterà qualcosa in più. Anche la Fiorentina ha fatto un grande acquisto, di cui si dovrà vedere le condizioni fisiche. Napoli-Fiorentina? Al Napoli non serve giocare bene, ma servono punti e riprendere la continuità per risalire la classifica per salvare la stagione. Nella prossima stagione si farà un discorso diverso e mettere le basi per un bel Napoli come gli scorsi anni, per adesso deve badare al sodo. L’ultimo Napoli che ho visto era concreto e con un atteggiamento giusto, che ha voglia di ripartire”.