Reazione d’orgoglio di Ospina dopo l’errore dell’Olimpico

RISCATTO OSPINA

Il portiere colombiano si riscatta dall’errore contro la Lazio parando il rigore a Iemmello nei minuti di recupero per il fallo di mani di Hysaj, rilevato ancora dal Var. L’abbraccio dei compagni e l’applauso del San Paolo per Ospina riproposto titolare da Gattuso dopo l’ingenuità che è costata la sconfitta contro la formazione di Inzaghi. Difesa riconfermata in blocco per l’indisponibilità all’ultimo momento di Luperto (febbre), un cambio a centrocampo con Elmas al posto di Allan e due in attacco con Lozano e Llorente rispettivamente per Callejon e Milik. Il macedone copre la zona con attenzione ma si propone poco negli spazi, il messicano mostra più vivacità rispetto alle partite precedenti, lo spagnolo invece non riesce mai a rendersi pericoloso. Fonte: Il Mattino