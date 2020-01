Di Staso: “Credo che a Giugno ci sarà una rivoluzione in casa Napoli!”

Quest’oggi, su Radio Marte, è intervenuto Andrea di Staso, giornalista calciomercato.com, ecco le sue parole: “Non credo che il mercato del Napoli finisca qua, penso che i partenopei vogliano fare un terzino sinistro, nel caso in cui Ghoulam accetti le offerte arrivate per lui. In questo momento Hysaj dovrebbe restare. Tsimikas è il nome in cima alla lista e credo che questo, se arriverà possa essere l’ultimo acquisto. Gattuso ha una conferma subordinata ai risultati, ma guardando gli acquisti fatti è possibile pensare che rimanga anche l’anno prossimo. Credo che a Giugno ci sarà una rivoluzione. Llorente-Tottenham? Credo si possa fare, è un giocatore lontano dal progetto. Piatek-Napoli? No, non è possibile.”