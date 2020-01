Top e Flop del reparto di centrocampo del Napoli di Gattuso

Top Flop secondo Il Mattino dopo la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia Napoli-Perugia. Ecco le valutazioni del quotidiano per quel che riguarda il reparto di centrocampo.

CENTROCAMPO

ELMAS 6

Il più in ombra tra i tre di centrocampo. Perché in partite del genere c’è ben poco da coprire e ci vorrebbe maggiore qualità tra le linee, cosa che non è esattamente nelle sue corde. Non per questo demerita, anzi, ci mette impegno e voglia anche se avrebbe potuto farsi vedere di più in avanti.

FABIAN RUIZ 6,5

Senza pressione e contro avversari di livello inferiore è un’altra musica. Gioca tanti palloni e raramente lo fa in maniera sbagliata. Sfiora anche il gol con una bella progressione e tiro dalla distanza, ovvero quello che dovrebbe rappresentare la specialità della casa ma che troppo spesso tiene in soffitta.

ZIELINSKI 6,5

Il centrocampo del Perugia è tenero come il tonno di una nota pubblicità e a lui tocca la parte dell’altrettanto celebre grissino che affonda senza particolare indugi. I suoi strappi sono preziosi per innescare le azioni offensive del Napoli.

DEMME 6

Si piazza al centro del centrocampo azzurro e con personalità chiede sempre il pallone tra i piedi per giocarlo rapidamente. Due tocchi e via. Il regista che serviva è arrivato dal Germania. Certo, gli servirà ancora un po’ di tempo per far crescere il feeling con i compagni, ma il senso della posizione non manca.