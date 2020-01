Ancelotti: “Ho trovato un grande club e una famiglia fantastica”

Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, durante l’Assemblea generale del Club presso la Philharmonic Hall di Liverpool ha rilasciato alcune dichiarazioni: “L’accoglienza è stata fantastica, nel il mio primo giorno a Goodison Park. È una nuova esperienza per me davvero entusiasmante: ho trovato un club fantastico con una storia e una tradizione fantastiche. Ho trovato una famiglia fantastica, che è davvero importante per me. Adoro il mio lavoro e cerco di farlo al meglio delle mie capacità. Mi piace avere buoni rapporti con il Club, i giocatori e i tifosi. Everton è un grande club con molta storia e grande ambizione”.