Serse Cosmi in conferenza stampa: “Il secondo rigore del Napoli? Non lo avevano visto neanche a Castellamare di Stabia”

In conferenza stampa all’interno dello stadio San Paolo, è intervenuto il tecnico del Perugia Serse Cosmi sulla prova degli umbri al San Paolo. “Non ho visto un Napoli in disarmo, gli errori commessi in questo periodo le si commettono in una stagione intera, quindi auguro a Gattuso di ottenere il massimo. Il secondo rigore degli azzurri? Non lo avevano visto neanche a Castallamare di Stabia, il VAR è ogni tanto forviante, però è un episodio che ha cambiato la partita, come il rigore parato da Ospina. La piazza partenopea? Ho tanti problemi, ma non certo quello di non apprezzare la vostra città. Nel mio momento migliore della carriera, mi avevano contatto diversi club che stavano per fallire, ci vuole fortuna per chi fa questo mestiere. Sulla prestazione di oggi, sicuramente ho visto segnali incoraggianti da parte dei ragazzi, dobbiamo lavorare su alcuni aspetti, anche essere più lucidi in zona gol”.

La Redazione