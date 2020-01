Pardo: “Napoli-Perugia? Vittoria importante; Fiorentina? Non sarà facile!

Oggi, su Radio Marte, è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset, ecco le sue parole: “Napoli-Perugia? La vittoria è una boccata d’aria fresca per gli uomini di Gattuso. La Coppa Italia è una competizione da onorare, dato che può dare l’accesso all’Europa League. Ciononostante bisogna provare a qualificarsi per l’Europa League e perché no anche per la Champions. Il Napoli, come ha detto Gattuso, deve recuperare gli infortunati e i giocatori che hanno dato poco rispetto al loro potenziale. Fiorentina? Non sarà facile per il Napoli, però si può fare!”