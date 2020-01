Il Napoli si inserisce per Giroud, ma resta in vantaggio l’Inter

Il Napoli si inserice nella trattativa per Olivier Giroud, attaccante del Chelsea. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di TuttoSport, nella mente del presidente Aurelio De Laurentiis c’è l’intenzione di spedire Llorente in prestito al Tottenham, club da cui si era liberato in estate a parametro zero. Gli Spurs cercano un attaccante dopo l’infortunio di Kane, e nella lista c’è un possibile ritorno dello spagnolo. Il Napoli, con la cessione di Llorente, potrebbe ingaggiare il bomber francese Giroud, Campione del Mondo in Russia con la sua Francia. Il francese, però, si è promesso all’Inter dove ritroverebbe il suo ex allenatore al Chelsea, Conte, i due insieme vinsero la Premier League proprio con i blues. Difficile quindi che il Napoli possa strapparlo ai nerazzurri in netto vantaggio con la trattativa.