MERCATO – Gaetano probabile cessione alla Cremonese di Rastelli

Il mercato del Napoli non riguarda solo in entrata per il presente e il futuro, ma anche le uscite per snellire al meglio la rosa di Gattuso. Come riporta il Corriere dello Sport, il classe 2000 Gaetano, richiede più spazio per esprimere il suo immenso talento, visto solo nei 18 minuti contro il Genk, ma non in campionato. La squadra che sembra più vicino al suo acquisto, con la formula del prestito secco, è la Cremonese di Rastelli. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, ma è giusto che il ragazzo di Cimitile possa dimostrare quanto valga nel calcio dei grandi.

La Redazione