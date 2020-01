SERIE A – Roma-Juventus 1-2, i bianconeri sono campioni d’inverno

Allo stadio “Olimpico” la Roma cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Torino, di fronte la Juventus che però cerca punti per la vetta in solitaria. Pronti-via e i bianconeri sbloccano la gara con Demiral, l’ex del Sassuolo sorprende un Kolarov disattento. I giallorossi sono in affanno e subiscono il raddoppio, palla persa da Veretout e fallo su Dybala, dal dischetto Cristiano Ronaldo spiazza Paul Lopez. I ragazzi di Fonseca fanno fatica a reagire, sulle punizioni con Kolarov ma manca la mira. Nel secondo tempo è un’altra musica, la Roma è più aggressiva e riesce ad accorciare. Prima del rigore palo di Dzeko e poi mano di Alex Sandro, dal dischetto Perotti spiazza Sczesny. Nel finale i giallorossi hanno la palla del pareggio, ma Pellegrini da ottima posizione calcia sul fondo. Con questo successo la Juventus è campione d’inverno, davanti ad Inter e Lazio, mentre la Roma ha solo tre punti sull’Atalanta per il quarto posto.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (66′ Cristante); Zaniolo (35′ Under), Pellegrini, Perotti (82′ Kalinic; Dzeko. All. Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral (19′ De Ligt), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (69′ Danilo); Dybala (69′ Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Marcatori: 3′ Demiral (J), 10′ rig. Ronaldo (J), 68′ Perotti (R)

Note: Ammoniti: Veretout (R), Pjanic (J), Kolarov (R), Mancini (R), De LIgt (J), Cuadrado (J), Cristante (R), Kalinic (R); Recupero: 4′ p.t.; 5′ s.t.

La Redazione