Reina lascia il Milan a gennaio ma su Instagram: “Ci rivediamo a luglio…”

Il portiere del Milan, Pepe Reina, sta per lasciare Milanello per tornare in Premier League. L’ex portiere di Napoli e Liverpool avrebbe trovato un accordo con l‘Aston Villa. Fin qui nulla di clamoroso, chiuso da Gigio Donnarumma lo spagnolo ha preso la decisione di cambiare aria, se non per il messaggio lanciato dal calciatore su Instagram. Infatti tramite le proprie Stories ha pubblicato un video dove scrive: “Grazie!! Ci Rivediamo a luglio… AC Milan”. Reina ha un contratto in essere col Diavolo fino al 30 giugno 2021, motivo per cui il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito per 6 mesi. Smentite quindi le voci di una rescissione tra il calciatore e il club meneghino.