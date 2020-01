Fernando Llorente potrebbe lasciare Napoli a gennaio per tornare…

Fernando Llorente non sembra riuscire a trovare spazio come quando c’era Carlo Ancelotti. In azzurro lo spagnolo ha giocato 561 minuti, ma solo 12 (6 a testa contro Lazio e Inter) con Gennaro Gattuso. Questo a dimostrazione della scarsa considerazione che il tecnico calabrese ha della punta ex Tottenham. Motivo per cui nel mercato di gennaio il Napoli cerca un attaccante e il Re Leone potrebbe tornare in Premier League. Proprio nel suo ex Tottenham, gli Spurs devono sostituire l’infortunato Harry Kane e potrebbero prendere due punte per compensare la mancanza. L’altra è il milanista Piatek. Ovviamente tra Napoli e Tottenham si parla di un prestito fino al 30 giugno 2020 ( il calciatore ha un contratto fino al 30 giugno 2021 con la società partenopea).