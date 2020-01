CdS Campania – “ALTRO CIRO, ALTRO REGALO”.Pressione costante e palo di Zielinski

All’Olimpico i biancocelesti, ancora nel finale e ancora con il loro bomber, ottengono la decima vittoria di fila, exploit che li lancia in corsa per lo scudetto.

Ciro non aveva mai vinto con il Napoli: questa volta lo ha spedito al tappeto. E’ andato in pressing su Ospina, gli ha strappato il pallone dai piedi e lo ha girato in rete da posizione defilata, rendendo vano il tentativo di recupero di Di Lorenzo. Un regalo del portiere, dopo la papera di Meret e gli alti due errori della difesa con l’Inter: quattro gol al passivo, zero punti. Fonte: CdS