[VIDEO] Demme saluta il Lipsia e la squadra tedesca risponde

Diego Demme, nuovo acquisto del Napoli, ha dedicato sul proprio profilo Instagram un pensiero ai tifosi del Lipsia con i quali ha condiviso 6 anni: “6 anni con momenti indimenticabili. Dal 3° campionato agli ottavi di Champions League. Voglio solo ringraziarti per il tuo supporto, sarai sempre parte di me. Ora il viaggio continua per me … Grazie per tutto il tuo Diego”.

Il Lipsia, sul proprio profilo Twitter, ha salutato il neo acquisto azzurro con un video e un messaggio: “Grazie mille e arrivederci, Diego Demme! Tutto il meglio per il Napoli! Non ti dimenticheremo MAI”.

Sempre il Lipsia ha risposto al giocatore dedicandogli un post su Instagram: “Arrivederci Diego Demme. Grazie Mille!”.