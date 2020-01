MERCATO – In cima alla lista per il lato destro c’è sempre Politano

Il mercato del Napoli non si ferma solo a Demme e Lobotka, probabile il loro debutto contro il Perugia, ma si andrà a cercare altrove elementi in grado di accontentare Gattuso. Su tutti il laterale destro per avere una freccia in più in zona d’attacco, secondo le pagine del CdS, dove c’è sempre in cima alla lista Politano. Sul calciatore dell’Inter ci sono anche Milan e Fiorentina, ma il club azzurro vorrebbe prenderlo ma non inserendo più Llorente come contropartita. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

La Redazione