Todibo tarda ad esplodere e allora in casa catalana si pensa a tornare sul mercato e si pensa a Koulibaly. Lo riporta ‘Le10Sport‘, in Francia. Il giovane difensore francese è destinato allo Schalke 04 e il club blaugrana starebbe pensando, per sostituirlo, al un super colpo proveniente dal Napoli. Gli azzurri, a meno di scenari clamorosi, non pare abbiano intenzione di privarsi del centrale senegalese, quantomeno nel mercato di gennaio.