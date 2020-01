SERIE B FEMMINILE – Sconfitta nel finale per il Napoli a Ravenna

Arriva nel 2020 la prima sconfitta in campionato per il Napoli femminile in campionato contro il Ravenna per 1-0. Azzurre sfortunate per i pali colpiti da Nencioni e Deppy, ma nel finale le padroni di casa passano ed è beffa per la squadra di Marino. Con il successo del San Marino il Napoli femminile scende al secondo posto. Un momento non semplice per le azzurre che però hanno i mezzi per conquistare la serie A.

La Redazione