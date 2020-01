Boga nel mirino del Napoli, ma lo vuole anche Ancelotti

E’ una delle rivelazioni del girone di andata del torneo di serie A. Si tratta dell’ esterno del Sassuolo Jeremie Boga. E su di lui, come era prevedibile, si sono posati gli occhi delle big italiane, Napoli compreso. Il giocatore si è messo in mostra, guadagnandosi il posto da titolare nell’undici di De Zerbi, ha aumentato i suoi estimatori che adesso non sono solo più quelli “nostrani”. Boga, infatti, avrebbe destato molto interesse in Premier League. Lo Star fa sapere che l’ex Chelsea è finito nella lista dei desideri del West Ham e dell’Everton di Carlo Ancelotti. Self-confident com’è, non è da escludere che Boga sia fortemente stuzzicato da un ritorno nel campionato più bello del mondo.

TMW