Sirene tedesche su Younes, mentre Tutino e Llorente…

YOUNES PIACE IN BUNDESLIGA

In uscita c’è l’esterno tedesco Younes, gli spazi si sono ristretti con le coppie esterne già definite: in Bundesliga è seguito dal Colonia e dal Werder Brema. La sua uscita potrebbe spingere verso un altro esterno. L’idea è quella di Politano dell’Inter e di uno scambio con i centravanti spagnolo Llorente. Ma sull’ala in uscita dal club nerazzurro c’è ora in pole position il Milan. Tutino, il giovane attaccante di proprietà del Napoli, è passato in prestito all’Empoli, dopo essere stato i primi sei mesi a Verona. Con la formazione toscana in B adesso avrà più possibilità di giocare. Fonte: Il Mattino