Le strategie delle altre squadre di Serie A: Milan e Fiorentina su tutte

Se il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, apre per la prima volta alla cessione di Federico Chiesa, in un mercato avaro di liquidità le idee possono spesso rappresentare un utile escamotage per far felici tutti. Ecco dunque farsi strada l’idea degli scambi, con il Milan che potrebbe prestare Kessè all’Inter (avrebbe in cambio Politano) e girare Suso alla Roma per avere in cambio Under. Il club rossonero potrebbe presto privarsi anche di Piatek, arrivato un anno fa a Milanello ma adesso sceso nelle gararchie dopo l’arrivo di Ibrahimovic: dall’Inghilterra danno per imminente il suo trasferimento a Londra, sponda Tottenham. Su Chiesa il patron viola Commisso ha detto: «Ho parlato molte volte finora sia con lui che con suo padre Enrico, i rapporti sono ottimi. Se il ragazzo vorrà andare via valuteremo, ovviamente se arriveranno offerte». Fonte: Il Mattino