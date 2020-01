L’Ibra Bis parte benissimo: Adesso il Diavolo può provare a rilanciarsi

Il 6 maggio 2012 Zlatan Ibrahimovic segnò l’ultimo goal con la maglia del Milan. In quell’occasione lo svedese realizzò una doppietta contro l’Inter nella sconfitta del Diavolo 4-2 contro i cugini dell’Inter. Poi Ibra andò al PSG, contro voglia ceduto dalla proprietà per far cassa con Thiago Silva. Dopo l’esperienza parigina Zlatan approdò al Manchester United e poi in America con i LA Galaxy.

Il suo approdo in rossonero con l’hashtag #IZBACK che ha scatenato i tifosi del Diavolo sui social. Lo svedese ha esordito (per la seconda volta col Milan) contro la Sampdoria nello 0-0 contro i blucerchiati, mentre oggi dal 1′ ha inciso in modo decisivo nella vittoria milanista. Il 4-4-2 di Pioli ha esaltato la coppia Leao-Ibra, con entrambi gli attaccanti a segno. Mentre Ibracadabra oltre alla rete (2 806 giorni dopo l’ultima rete col Diavolo) ha colpito un palo e si è visto annullare, giustamente, un’altra marcatura per offside.

L’Ibrahimovic Bis parte benissimo, adesso il Diavolo può iniziare la rimonta sulla zona europea, grazie alla 57^ rete di Zlatan in maglia rossonera. La sfida contro il Cagliari ha mostrato un calciatore a tutto campo, attaccante centrale, ma a tratti regista avanzato a dettare i tempi alla squadra.