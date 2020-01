Serie A: Inter-Atalanta 1-1: Ma Samir Handanovic salva Conte!

Sabato 11 gennaio ore 20:45

Inter-Atalanta 1-1 Martinez (I) 4′, Gosens (A) 75′

INTER (3-5-2): Handanovic, Godìn, De Vrij, Bastoni, Candreva, Sensi (Valero 71′), Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Lukaku, Martinez (Politano 80′). A disposizione: Padelli, Berni, Pirola, Ranocchia, Dimarco, Lazaro, Agoume, Valero, Vecino, Politano, Esposito, Sanchez. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic (Muriel 70′), Gosens (Castagne 91′), Gomez, Ilicic, Zapata (Malinovskiy 53′). A disposizione: Sportiello, Rossi, Masiello, Heidenreich, Castagne, Okoli, Freuler, Da Riva, Malinovskiy, Muriel, Piccoli, Traore. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Rocchi.

Ammoniti: Hateboer (A) 8′, De Roon (A) 24′, Palomino (A) 42′, Conte (I) 42′, Sensi (I) 65′, Godìn (I) 83′, Malinovskiy (A) 89′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. Passano appena 24 secondi e Romelu Lukaku colpisce il palo con una rasoiata mancina appena dentro l’area. Al 4′ Lautaro Martinez chiede e ottiene l’uno-due a Lukaku e con un destro potentissimo sblocca il match. Passano 5 minuti e Pasalic sfonda centralmente e calcia con l’esterno sinistro mandando di poco lo specchio. Al 15′ sugli sviluppi di un piazzato Duvan Zapata anticipa tutti ma colpisce troppo centralmente così Handanovic blocca senza problemi. Al 22′ ancora Lukaku in profondità per Lautaro ma il pallonetto del Toro viene respinto sulla linea. Al 33′ Godìn cerca il sinistro violento da fuori ma il tentativo dell’ex Atletico Madrid esce sul fondo. Al 40′ sugli sviluppi di un piazzato battuto da Gomez la sfera arriva a Toloi che di testa prima e da due passi poi si divora il pareggio così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 interista.

Secondo tempo. Nella ripresa il neo entrato Malinovskiy riceve palla al limite e col mancino di prima intenzione calcia a giro col mancino colpendo il palo esterno. La Dea continua a premere e al 67′ Gosens calcia di potenza dall’interno dell’area a botta sicura da posizione leggermente decentrata ma la sfera termina altissima sopra la traversa. Al 75′ arriva il pareggio bergamasco con la zampata in mischia di Gosens che sbuca alle spalle di tutti in area e batte Handanovic incrociando a fil di palo. All’86’ il Papu Gomez calcia id prima intenzione contro la traversa un pallone vagante in area. Passa un minuto e Malinovskiy si procura un calcio di rigore dopo una spinta di Bastoni. Prende la rincorsa dagli undici metri Luis Muriel ma Samir Handanovic si conferma uno strepitoso para rigori (39 rigori parati su 107 in carriera) chiudendo la sfida sul definitivo 1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Inter 46-Juventus 45-Lazio 42*-Roma 35-Atalanta 35-Cagliari 29-Parma 25-Milan 25-Napoli 24-Torino 24-Verona 22*-Bologna 22-Udinese 21-Sassuolo 19-Fiorentina 17-Sampdoria 16-Lecce 15-Brescia 14-Genoa 14-SPAL 12

*Una gara da recuperare