Se Ghoulam dovesse partire, ma forse anche se non dovesse andar via, la prima scelta per la corsia diventerebbe Kostas Tsimikas, 24 anni a maggio, venticinque presenze stagionali con l’Olympiacos di Atene, uno slancio incoraggiante che gli ha già consentito di superare, e in ampiezza, il proprio compagno di squadra Koutris. Fonte: CdS